Steinhoff – endlich verständlich erklärt, was gerade wichtig ist!

Eigentlich wollte ich an dieser Stelle etwas zu Rohstoffe und aussichtsreichen Aktien dazu schreiben. Doch gewissermaßen aus aktuellem Anlass geht es stattdessen um Steinhoff. Denn das ist ein Thema, das derzeit die Anleger bewegt ? wie es auch in den Foren etc. sichtbar ist.

Hier gilt es, auf dem neuesten Stand zu sein. Denn wer die Aktie tradet, ohne die ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Michael Vaupel.