Steinhoff mit beeindruckendem Start!

Feierstimmung herrscht heute bei allen Steinhoff-Aktionären. Derzeit liegt die Aktie bereits mit rund acht Prozent im Plus. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 0,07 EUR hingelegt werden. Beginnt dadurch nun eine neue Rallye?

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Weil dieses Plus der Aktie zu einem mächtigen Schritt zur nächsten technischen Hürde verhilft. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund sieben Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Bei 0,07 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Wir können uns also auf einen packenden Zweikampf zwischen Bullen und Bären einstellen.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem lachenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 0,05 EUR, sodass Steinhoff in Aufwärtstrends verläuft. Damit zeigt sich wieder einmal, dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eindeutig auf der Oberseite liegt.

