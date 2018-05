Steinhoff: Zahlen von einer Tochter!

Und wieder dieser Hinweis in einer Meldung der Steinhoff International Holdings (kurz ?Steinhoff?) vom Mittwoch, 30. Mai: Aktionäre sollten Vorsicht walten lassen (?exercise caution?), wenn sie mit Aktien der Gruppe handelten, so hieß es sinngemäß. Was will Steinhoff eigentlich mit dieser Aussage kommunizieren? Der Blick ins Archiv der Meldungen zeigt, dass dieser Hinweis seit ca. Dezember 2017 in den Meldungen bei ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.