Steinhoff: Wird das der Befreiungsschlag?

Auf den vermeintlichen Befreiungsschlag der Bullen folgt die erneute Bewegungsarmut und auf diese wiederum ein erneuter Befreiungsschlag. So instabil stellte sich die charttechnische Lage bei der Steinhoff-Aktie in den vergangenen Wochen immer wieder dar. Das unstetige Hin und Her deutet damit an, dass sich die Anleger über den Charakter der Aktie nach wie vor im Unklaren sind.

