Steinhoff: Wieder in der Seitwärtsrange

Es ist wieder deutlich ruhiger um die Steinhoff-Aktie geworden – in zumindest charttechnischer Sicht, denn seit rund einer Woche handelt der Wert wieder in einer sehr engen Seitwärtsrange. Diese reicht gerade einmal von 0,045 bis 0,048 Euro und ist damit so eng, dass selbst die Trader an ihr verzweifeln dürften.

Zuvor war der Wert Anfang Oktober auf ein neues Tief ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung