Steinhoff: Weiter Unsicherheit!

Liebe Leser,

bei Steinhoff International Holdings (kurz „Steinhoff“) gab es zu Jahresbeginn Neuigkeiten. Das Unternehmen teilte mit, ein Update geben zu wollen in Bezug auf die Bilanzierungs-Regelwidrigkeiten („irregularities“). Also, sind die eigentlich schon im Dezember fällig gewesenen Geschäftszahlen nun veröffentlicht? Nein, keineswegs. Und wann soll die Prüfung der Zahlen denn nun abgeschlossen sein, gab es dazu einen Termin? Antwort: Es hieß dazu „as soon as reasonably practicable“ – sinngemäß also, so früh wie vernünftigerweise möglich. Das ist im Grunde eine Null-Nachricht, denn damit sind die Steinhoff-Aktionäre im Wesentlichen so schlau wie zuvor. Eine Erkenntnis gibt es aber doch aus dem Lebenszeichen von Steinhoff:

Steinhoff: Wann werden endlich die Geschäftszahlen veröffentlicht?

Denn es wurde darauf hingewiesen, dass die neuen Zahlen zusammen mit den überarbeiteten Geschäftszahlen für 2016 veröffentlicht werden sollen. Welchen Zahlen kann man da also überhaupt noch trauen? Das ist derzeit völlig offen und insofern ist es für die Aktionäre schwer bis unmöglich zu sagen, wohin die Reise gehen wird. Auch von den Gesprächen mit Banken/Gläubigern wurden vonseiten Steinhoffs keine konkreten Ergebnisse im Hinblick auf z.B. Kreditlinien mitgeteilt. Es bleibt also weiterhin sehr spannend!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.