Steinhoff: Weiter Unklarheit!

Liebe Leser,

die Aktie der Steinhoff International Holdings (kurz „Steinhoff“) ist längst ein Pennystock und es ist geradezu atemberaubend, wie schnell der Kurs verfällt. Beispiel: Am Dienstag stand der Kurs zwischenzeitlich bei über 0,60 Euro – am Donnerstag waren es im frühen Xetra-Handel dann nur noch gut 0,25 Euro. Es kommen aber auch keine wirklich guten Nachrichten von Steinhoff selbst. Was genau bei dem Treffen mit Bankern und Gläubigern in London herausgekommen ist, darüber hüllt sich das Unternehmen bisher in Schweigen. Am Donnerstag gab es zwar eine Mitteilung, aber die betraf etwas ganz anderes:

Steinhoff: Diese Frist ist verlängert

Und zwar sollte es am 22. Dezember 2017 eigentlich eine Entscheidung des “Enterprise Chamber of the Amsterdam Court of Appeal“ geben. Amsterdam, Court of Appeal? Genau: Denn der juristische Firmensitz der Steinhoff International Holdings befindet sich in den Niederlanden. Die besagte Entscheidung ist nun aber verschoben worden. Steinhoff verweist auf einen Brief der Institution, demzufolge diese noch nicht entscheiden könne. Die Frist bis zur Mitteilung der Entscheidung werde demnach auf den 22. Januar 2018 verlängert. Also auch hier keine Klarheit – bis auf weiteres.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.