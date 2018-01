Steinhoff: Was ist denn jetzt los?

Liebe Leser,

wer jüngst in Steinhoff investiert hatte, steht nun auf der Gewinnerseite. Die Aktie ist nach Meinung charttechnischer Analysten in einer sehr schlechten Verfassung, konnte aber dennoch allein am Mittwoch einen immensen Aufschwung hinlegen. Analysten verschiedener Ausrichtungen fragen nun, ob der Wert wieder nach oben drehen kann. Im Einzelnen: Die Aktie ist gestern um mehr als 10 Cent nach oben geklettert. Dabei konnte ein Plus von über 30 % erreicht werden. Und auch am heutigen Donnerstag steht erneut ein Kursplus von 24 % auf der Habenseite. Das bedeutet, die Aktie gilt als möglicher Comeback-Wert, zumindest numerisch. Immerhin hat sich die Aktie ihren Wert seit dem Tief bei 0,29 Euro vom 20. Dezember 2017 nun bereits fast verdoppelt. Dies ist allerdings nach Meinung der Charttechniker nur eine Zwischenrallye, jedenfalls auf Basis des bisherigen Chartbildes. Denn der Wert ist in einem langanhaltenden, starken Abwärtstrend. Dabei war es Anfang Dezember zu einem massiven Kurssturz gekommen, der auf Kurse von weniger als 0,50 Euro führte. Die Aktie drohte nach dem Bilanzskandal, von dem hier auch des Öfteren berichtet worden ist, zu einem reinen Pennystock-Titel zu verkommen. Dann jedoch gab es aus wirtschaftlicher Sicht zumindest wieder etwas Hoffnung durch die Aussicht auf mögliche Kredite. Anfang des Jahres indes hat sich der Bilanzskandal sogar noch einmal ausgeweitet. Schließlich ist auch das Jahr 2015 mittlerweile von inkorrekter Bilanzierung betroffen. Dennoch hat sich die Stimmung zumindest bezogen auf die Kurse verbessert.

Unverdrossen sind denn auch noch 5 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 85 % wollen den Wert halten. 10 % plädieren für einen Verkauf. Allerdings ist trotz dieser Resthoffnung ein echtes Comeback weit entfernt.

Technische Analysten: Ein Abwärtstrend!

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei im deutlichen Baisse-Modus. Denn die Trendpfeile sind in allen zeitlichen Dimensionen, die wichtig sein könnten, klar gen Süden gedreht. Der Abstand zum GD200, der bei 3,90 Euro verläuft, beläuft sich auf satte 1.245 %. Dies ist ein mehr als deutliches Verkaufssignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.