Steinhoff – Was geht denn hier ab?

Bei allen Steinhoff-Aktionären brandet heute kräftiger Jubel auf. Der Kurs hüpft nämlich regelrecht rund zwölf Prozent in die Höhe. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 0,07 EUR. Ist das der Beginn der nächsten Aufwärtsbewegung oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Dieser Tag lässt die Aktie nämlich richtig Fahrt aufnehmen auf dem Weg zum entscheidenden Widerstand. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bis heute markieren 0,08 EUR dieses Hoch. Für die Bullen heißt es nun also Daumen drücken.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, dürften Sie allen langfristig arbeitenden Investoren gratulieren. Von dieser Warte aus sind nämlich steigende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 0,05 EUR verläuft. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, wie heftig die Kurse innerhalb langfristiger Aufwärtstrends explodieren können.

