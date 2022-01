Steinhoff: Wahnsinn!

Liebe Leser,

Steinhoff hat gestern seinen Jahresbericht vorgelegt. Das alleine ist schon fast eine Sensation, nachdem das Unternehmen in aller Regel diesbezüglich als unzuverlässig gilt. Die Notierungen haben die Auslieferung des Berichtes mit einem satten Sprung nach oben belohnt. Nun sieht es so aus, als könne der Kurs in den kommenden Tagen seinen Aufwärtstrend guten Gewissens auf den Prüfstand stellen. Es wird ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung