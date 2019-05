Steinhoff nach Volltrefferansage: Darum liegt das Ziel bei 0 Euro!

Weitere Suchergebnisse zu "Steinhoff International Holdings N.V.":

Es ist immer wieder das Gleiche: Nach unserer frühzeitigen Warnung zu Kursen um 0,139 Euro verlor die Aktie von Steinhoff (WKN: A14XB9) heute um zeitweise fast -20% an Wert. Aktuell, wenige Stunden später, notiert sie bei nicht mal mehr 0,114 Euro.



Dummzocker wollen nicht wahrhaben, dass die Aussichten für den skandalerschütterten Konzern alles andere als rosig sind und nehmen ihre Steinhoff-Papiere vermutlich mit ins Grab. Noch investierte Spekulanten leiden unter einer gefährlichen „Confirmation Bias“ und klammern sich krampfhaft an die vermeintlich letzten Strohhalme.

Totalverlust droht

Der jetzt vorgelegte testierte Jahresabschluss 2016/2017 beinhaltet nicht nur Abschreibungen im Milliardenwert, sondern zeichnet auch ein wenig ermutigendes Bild von der Zukunft. So ist von signifikant gestiegenen Kosten bei reduziertem Umsatz in den Folgejahren die Rede, was massive operative Verluste bedeuten dürfte.

Wir gehen nicht davon aus, dass Steinhoff auf absehbare Zeit positiven Cashflow aus seinem Tagesgeschäft erzielen wird. Der riesige Schuldenberg und die lange Liste an schwergewichtigen Gläubigern sprechen ebenfalls nicht dafür, dass Aktionäre hier noch etwas zu melden haben.

In den nächsten Tagen und Wochen werden sich weitere Zocker und Trader aus der Aktie verabschieden. Für Sentiment und Kurs winken dann neue Tiefstände. Das langfristig wahrscheinlichste Szenario ist der Totalverlust für Aktionäre.





