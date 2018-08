Steinhoff: Update zu Hemisphere!

Nachdem es bei der Steinhoff International Holdings (kurz „Steinhoff“) zuletzt ein Update in Bezug auf die Umsetzung der lock-up-agreements mit diversen Töchter-Gesellschaften unter Ausklammerung der Tochter „Hemisphere International Holdings B.V.“ (kurz „Hemisphere“) gab, gab es nun auch zu Hemisphere Neuigkeiten. Konkret: In Bezug auf eine sogenannte „revolving credit facility“ in Höhe von 750 Mio. Euro wurde mitgeteilt, dass da 100% des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.