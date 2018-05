Steinhoff: Ungebremst ins Nichts!

Die Flut an Hiobsbotschaften will einfach nicht abreißen. So kündigte das strauchelnde Möbel-Imperium Steinhoff kürzlich an, dass vorher nicht eingeplante Wertminderungen auf den Konzern zukommen könnten. Der Niedergang der Aktie setzte sich daraufhin weiter fort.

Um was geht es? Die nun vom Unternehmen in Aussicht gestellten zusätzlichen Abschreibungen gehen auf ein Update der PwC-Bilanzprüfer zurück. Demnach erwarte PwC jetzt, dass weitere Wertminderungen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Marco Schnepf.