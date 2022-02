Steinhoff: UNGLAUBLICH!

Steinhoff konnte am Donnerstag nach einem kurzen Schwenk in den roten Bereich wieder mit starken Ergebnissen aufwarten. Das Unternehmen ist dabei um fast 3 % nach oben geklettert. Das ist an sich unglaublich, denn Steinhoff hatte in den Tagen zuvor den Investoren schon wieder Sorgen bereitet. Unter dem Strich ist das Unternehmen erstklassig aufgestellt.

Steinhoff: Das sieht unglaublich aus!

Steinhoff hat den Aufschwung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung