Steinhoff: Treffen mit Gläubigern geplant!

Bei der Steinhoff International Holdings (kurz „Steinhoff“) könnte es am 18. Mai = kommenden Freitag interessant werden. Denn das Unternehmen hatte einerseits mitgeteilt, dass es per 31. März 2018 „externe“ Schulden in Höhe von insgesamt 10,4 Mrd. Euro hatte. Der Löwenanteil davon – laut Steinhoff ca. 8,7 Mrd. Euro – entfiel dabei auf Europa, ein kleinerer Anteil auf Südafrika (ca. 1,4 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.