Steinhoff: Treffen mit Gläubigern!

Ab sofort ist jederzeit mit einer Mitteilung der Steinhoff International Holdings (kurz „Steinhoff“) im Hinblick auf das Thema „Schulden“ zu rechnen. Denn am Freitag trifft das Unternehmen laut eigenen Angaben in London Gläubiger. Da Steinhoff mitgeteilt hatte, dass der Löwenanteil der „externen“ Schulden von insgesamt rund 10,4 Mrd. Euro (per Stand zum Ende des ersten Quartals 2018) die Region Europa betrifft. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.