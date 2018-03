Steinhoff: Strafzahlung droht!

Liebe Leser,

in Bezug auf die Steinhoff International Holdings N.V. (kurz „Steinhoff“) gab e seine schlechte Nachricht. Und zwar teilte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am Donnerstag mit, dass man Steinhoff Zwangsgelder in Höhe von 1,15 Mio. Euro angedroht habe. Denn Steinhoff habe gegen das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) verstoßen – und wenig überraschend geht es da um die „Erfüllung der Finanzberichterstattungspflichten“. Das ist ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.