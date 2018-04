Steinhoff: Die Spannung steigt!

Bei der Steinhoff International Holdings (kurz „Steinhoff“) gab es im Hinblick auf die anstehende Hauptversammlung am 20. April zuletzt ja eine Änderung, die es in sich hatte. Denn es sah so aus, als ob es Gegenwind von Seiten diverser Aktionäre gegen die hohen vorgeschlagenen zusätzlichen Bezüge (konkret ging es wohl um vorgeschlagene Einmalzahlungen) für Mitglieder des Supervisory Boards gab. Als Begründung ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.