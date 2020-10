Steinhoff: Sensationelles Kursziel!

Unglaublich, was Steinhoff derzeit produziert. Erneut schaffte der Händler ein Plus von sage und schreibe 16,6 % im Späthandel. Die Sensation auf allerdings geringstem Niveau nimmt ihren Lauf. Schafft das Unternehmen jetzt das überraschende oder gar sensationelle Comeback in einen Aufwärtstrend? Es sieht danach aus. Denn die Kursgewinne nehmen langsam Gestalt an.

Schon vor dem Wochenende war es um 22 % aufwärts ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung