Steinhoff: Sensation!

Den höchsten Sprung unter allen Hype-Werten oder ehemaligen Hype-Werten an den Märkten machte am Montagmorgen die Aktie von Steinhoff. Der Titel ging mit einem Plus von gut 9 % in den Handel. Nun schaffte die Aktie damit sogar den Sprung auf gut 8 Cent. Dies wiederum kommt einer Sensation gleich! Ist das Unternehmen gerettet?

Steinhoff: Kaum Nachrichten

Jüngst schon war der Kurs der ...



