Steinhoff: Schaffen die Bullen jetzt den Durchbruch?

Am 20. April fiel die Steinhoff-Aktie in einer dynamischen Bewegung unter ihren 50-Tagedurchschnitt zurück. Anschließend vollzog der Kurs bis Mitte Mai eine wenig spektakuläre Kursentwicklung unterhalb der 50-Tagelinie. Sie endete am 18. und 19. Mai mit Tiefs bei 0,050 Euro.

Seitdem drängen die Bullen auf einen Wiederanstieg über den 50-Tagedurchschnitt bei 0,058 Euro. Er wurde bereits am 20. Mai erreicht



