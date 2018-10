Steinhoff: SUSHI im Blick!

Wer die aktuelle wirtschaftliche Situation der Steinhoff International Holdings (kurz „Steinhoff“) anschaut, der muss zunächst einmal einige Abkürzungen kennen. So soll zum Beispiel bis zum voraussichtlich 16. November das „SUSHI scheme“ abgeschlossen sein. Um was es dabei geht: SUSHI ist bei Steinhoff die Abkürzung für die US-Tochter „Stripes US Holding, Inc.“ – welche wiederum eine direkte Tochter der SEAG ist. SEAG ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.