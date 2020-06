Steinhoff mit Rückenwind

Steinhoff schießt heute kräftig nach oben. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund sieben Prozent aus. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Anmerkung der Redaktion: Startet Steinhoff jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unser brandaktueller Sonderreport, den Sie hier kostenlos abrufen können.

Dieser Zwischenspurt ändert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Denn der Rutsch unter eine wichtige Haltezone ist jederzeit möglich. Diese Marke liegt bei 0,05 EUR. Daher verspricht die Technik absolute Hochspannung.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft langfristig orientierten Börsianern derzeit nicht. Denn diese Linie verläuft bei 0,06 EUR, sodass für Steinhoff Abwärtstrends gelten. Aber selbst wenn die übergeordneten Trends nach unten zeigen, gibt es Tage mit kräftigen Kursgewinnen, wie der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis stellt.

Fazit: Diese Steinhoff-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.