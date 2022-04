Steinhoff Rheinmetall Ceconomy - Letzte Woche im Fokus. Allzeithoch. Verschmelzung. Verdoppelte Expansionspläne..

Steinhoff Aktie mit Schub durch Pepco’s Pläne 20.100 neue Stores zu eröffnen – verdoppelte Planung seit IPO. Dazu erreichte die Rheinmetall Aktie ein Allzeithoch – beschleunigt durch Auftrag und Shortseller meiden die Aktie. Ceconomy auf dem Weg zu einfacher Struktur „Mediamarkt-Saturn“ ohne Vorzüge.Drei Aktien, die letzte Woche im Fokus hätten stehen können, wobei jedoch eigentlich eher über Totimpfstoffhersteller, Bankenaktien unter Verkaufs-Druck und Beteiligungen in Russland berichtet wurde. Deshalb in Ruhe. Angefangen bei einer zehnjährigen Jahre Lähmung, die die Ceconomy Aktie, besser gesagt ihre Aktionäre viel Geld kostete. Aber jetzt ist es amtlich: Die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503) kann nach der im Dezember 2020 erreichten Lösung zur Bereinigung der Eigentümerstruktur der wichtigsten Tochter MediaMarktSaturn seit der Hauptversammlung am Dienstag „loslegen“.

Und kurz vor den Quartalszahlen Pepco’s, der 78 % Tochter der Steinhoff International holding NV (ISIN: NL0011375019), die wahrscheinlich mit Kaufkraftzunahme in ihren Hauptmärkten durch die Ukrainefluchtbewegung gute Zahlen liefern sollte, kommt Pepco’s Update zu den nochmals „aufgepeppten“ Expansionsplänen des Niedrigpreisanbieters für Europa – 20.100 zusätzliche Stores sind geplant. Und wichtig bei Pepco Group ist, das selbst neu eröffnete Stores i.d.R. bereits im ersten Jahr positive EBITDA-Beiträge liefern. Dazu kommt, dass die Investitionskosten eines Stores in Osteuropa bereits nach 18 monaten und in Westeuropa nach 25 Monaten „verident sind“. Wachstum nicht nur bei Storezahl, sondern gleichzeitig bei Umsatz und EBITDA durch jede weitere Ladeneröffnung. Im Vorfeld bestätigte Pepco nochmals „alle Ziele“ respektive Prognosen für 2022 zu erreichen – 400 Neueröffnungen sollen es mindestens werden, wohl eher mehr.

Dazu die Fortsetzung der Rheinmetall Erfolgsstory: RheinDie metall Aktie kennt seit Beginn des Kriegs in der Ukraine fast nur eine Richtung. Erinnert sich noch jemand an Kurse von „gut“ 90,00 EUR? Als 100,00 EUR noch eine psychologisch wichtige Marke schienen? Dann brachte der russische Angriff auf die Ukraine die sogenannten „Defense-Werte“ ins Rampenlicht. Taxonomiediskussioenn um die moralisch verurtreilenswerten Rüstungsgeschäfte verstummten, Vertreter fast aller Parteien wurden auf einmal zu „Waffenlieferanten“, forderten erfolgreich wesentlcihe Erhöhungen der Verteidigungshaushalte – bis hin zum 100 Mrd Sondervermögen des Bundes. Oder zu den 2 Milliarden , die aktuell im Nachtragshaushalt einegbracht zur Beschaffung von Waffen eingestezt werden wollen – hauptsächlich für die Ukraine. Warum die Zurückhaltung der Shortseller und ein Auftrag aud Grossbritannien wichtig für die weitere Kursentwicklung sein könnten – später. Den Anfang machen wir mit:

Ceconomy Steinhoff Rheinmetall – „MediaMarkt Saturn“ wird eins mit Ceconomy. Klare, effektivere Struktur mit nur noch einer Aktiengattung plus straker Ankeraktionär

21,62 % Sperrminorität an der Mediamarkt Saturn durch ein umfangreiches Vertragswerk über Minderheitsrechte und ein offensiver Gründer und eigentlich „Partner“ der damaligen Metro führten zeitlebenszu einen gerichtlichen und aussergerichtlichen Kleinkrieg über Strategie und Ausrichtung der Mediamarkt-Saturn Gruppe. Erst nach seinem Tod gelang es mit den Erben eine Vereinbarung zu treffen. Davor fast 10 Jahre Blockadepolitik auf beiden Seiten. Und diese im Dezember 2020 (!) geschlossene Vereinbarung wurde jetzt unwiderruflich durch die Zustimmung der Hauptversammlung zur damals geschlossenen Vereinbarung:

Ceconomy und MediaMarkt Saturn werden verschmolzen – eine Struktur, ein Unternehmen – spätestens im September abgeschlossen – eine Ceconomy Aktie

„Following today’s resolutions, we are very confident that we will be able to complete the Convergenta transaction by the end of September 2022 at the latest,“ erläuterte am Dienstag Dr. Karsten Wildberger, CEO von CECONOMY und MediaMarktSaturn. „The associated simplification of the shareholder structure is nothing less than a structural liberation for us.“

Gleichzeitig stimmten die Vorzugsaktionäre der Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien zu, sodass die gesamte Liquitität an der Börse sich auf eine Aktiengattung konzentriert. Generell wichtig und positiv für die Kursentwicklung einer Aktie ist eine möglichst hohe Liquidität, die erratische Kursausschläge reduziert oder ganz verhindern kann. Bevor wir nochmals die damalige Einigung von Ceconomy und den Erben der 25,1 % Beteiligung an Mediamarkt/Saturn darstellen, etwas zur aktuellen wirtschaftlichen Lage des Konzerns: HIER GEHT ES WEITER MIT DEN ZAHLEN ZUM Q1, PROGNOSE UND EINZELHEITEN DER NEUEN AKTIONÄRSTRUKTUR.



Chart: CECONOMY AG | Powered by Chart:| Powered by GOYAX.de

Ceconomy Steinhoff Rheinmetall – „MediaMarkt Saturn“ wird eins mit Ceconomy. Klare, effektivere Struktur mit nur noch einer Aktiengattung plus starker Ankeraktionär

Steinhoff International Holding NV auf dem Weg zur Normalität? Durch die rechtsgültig gewordenen Vergleichsvereinbarungen ist von den in 2017 genannten drei Hauptaufgaben (Einigung mit Gläubigern zur Fortsetzung des oeprativen geschäfts/Lösung Rechstreitigkeiten/Restrukturierung des Konzerns und der Schulden) „nur“ noch eine offen: Reduzierung der immensen Verschuldung und Senkung der Zinslasten, die derzeit annähernd 10% für die „alten“ Unternehmensschulden betragen – rund 1 Mrd EUR jährlich! WARUM DIE AKTIE DERZEIT KURSTECHNISCH HAKT – Stichwort: IPO Mattres Verzögerung, fehlende Verschuldungsansätze, Auswirkungen der GV-Beschlüsse – HIER. Und Heute, warum die78% – börsennotierte Steinhoff-Beteiligung Pepco Group NV (ISIN: NL0015000AU7) einen wichtigen Beitrag zur „Verschuldungs- und Zinslastlösung“ beitragen könnte:

Marktstärke und Angebotspalette in den wichtigen Märkten Polen, Rumänien, Ungarn Tschechien, Slowakei und Bulgarien könnten „passen“ für eine Überraschung? Reichend um die Steinhoff Aktie mitzureissen?

Das niedrigpreisige Sortiment der Pepco und Dealz-Stores könnte gerade in Osteuropa den Millionen ukrainischen Flüchtlingen ein „günstiges Angebot“ um entsprechende Haushaltswaren zu kaufen. So könnte im März eine entsprechende Zusatznachfrage das Umsatz-Wachstum des Konzerns beschleunigen. Die kurzfristig anstehenden Quartalsergebnisse des Q2, geendet am 31.03.2022, werden hierzu Einzelheiten liefern. Und die Expansionspläne für die nächsten Jahre werden klar adressiert:

Expansion in bestehenden Märkten durch Verdichtung des Netzes, Neueinstieg in neuen, teilweise kaufkräftigeren Märkten, wie Österreich, Spanien, Italien und Deutschland. Steinhoff Aktie mit Wachstumsschub aus Europa?

Vorab die generelle Stossrichtung des Retailkonzerns, der sich zur Wachstumsperle im Steinhoff-Konzern „gemausert“ hat: In den nächsten 10 Jahren sollen rund 20.100 zusätzliche Stores eröffnet werden, mit Beschleunigung des bereits hohen Expansionstempos von mehr als 400 zusätzlichen Stores in 2022, Zum Ende des Geschäftsjahres 2020/21 (30.09.2021) betrieb man insgesamt 3.504 Stores unter den Marken Pepco, Dealz, Poundland.

Beim Pepco-IPO waren „nur“ 11.200 Neueröffnungen für die nächsten 10 Jahre geplant

…und jetzt ist man bei rund 20.100 angekommen. Dazu kommt, das – bisher – der Pepco Konzern seine jeweils ehrgeizigen Wachstumsziele erreichen konnte. Also eine spannende Story- mit der Ansage das 647 Mio EUR EBITDA von 2020/21 absehbar auf über eine Milliarde EUR zu bringen. Und wie soll dieses Wachstum erreicht werden? Wichtig sind die relativ geringen Investitionskosten für die relativ einfach eingerichteten Stores, die je nach Lage derzeit innerhalb von 18 (Osteuropa) respektive 25 Monaten(Westeuropa) „verdient werden“. HIER GEHT ES WEITER MIT INVESTIONSKOSTEN, WO DIE NEUERÖFFNUNGEN GEPLANT SIND, AB WANN ES IN DEUTSCHLAND LOSGEHT, WIE WESTEUROPA IN DIE PLÄNE INTEGRIERT IST – UND WAS DAS FÜR STEINHOFF BEDEUTEN KÖNNTE