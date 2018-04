Steinhoff: Rechtsstreit im Blick!

Die Zahl der Probleme bei der Steinhoff International Holdings (kurz „Steinhoff“) ist bestimmt nicht gering. Zu einem dieser Probleme gehört ein Rechtsstreit, den das Unternehmen um die Beteiligung an der Möbelgruppe POCO führt. Dazu gab es von Steinhoff am Donnerstag eine Mitteilung: Demnach gab es zu dem Thema einen Gerichtstermin in Dortmund (der Meldung zufolge fand dies einen Tag zuvor statt). ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.