Steinhoff: Raus, raus, raus!

Der Blick auf die Kurstafel dürfte Steinhoff-Aktionären heute Tränen in die Augen treiben. Schließlich büßt die Aktie rund rund drei Prozent ein. Der Preis für einen Anteilsschein beläuft sich damit nur noch auf 0,05 EUR. Die Bären haben die Bullen damit gehörig unter Zugzwang gebracht.

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Steinhoff marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. So beträgt der Sicherheitspuffer bis zum Monats-Tief nur noch rund zehn Prozent. Diese Marke wurde bei 0,04 EUR markiert. Die nächsten Stunden und Tage werden also entscheidend sein.

Anleger, die von den Geschäftsaussichten von Steinhoff überzeugt sind, könnten die aktuellen Kurse zum Einstieg nutzen. So können Sie bei der Aktie heute einen satten Rabatt einstreichen. Wer der ganzen Sache ohnehin nicht traut, findet heute Bestätigung.

