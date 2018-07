Steinhoff: Prüfer sehen 58 Cent Buchwert je Aktie – und jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Steinhoff International Holdings N.V.":

Wie lange kann der Kurs von Steinhoff (WKN: A14XB9) noch im Zaum gehalten werden? Nach der Vorlage der vorläufigen Halbjahreszahlen am Freitag ist klar: Der skandalerschütterte Handelskonzern steht substanziell weit besser, als als es der Aktienpreis von 8 Cent vermuten lässt.



Sogar das Handelsblatt berichtet heute Morgen von der Steinhoff-Bilanz und einem durch Wirtschaftsprüfer festgestellten Substanzwert von 0,58 Euro je Aktie – rund sieben Mal mehr als der letzte Börsenkurs. Angesichts dieser Umstände dürften Aktionäre im laufenden Restrukturierungsprozess nicht völlig links liegen gelassen werden und auch im Rahmen eines möglichen Schuldenschnitts einen nennenswerten Anteil behalten. Zumal: Steinhoff arbeitet auf EBITDA-Basis weiter profitabel.

Operativ robust – Sanierung aussichtsreich!

Das Steinhoff-Aktionären zuzurechnende Eigenkapital belief sich nach den erwarteten, gewaltigen Abschreibungen zum Stichtag 31. März auf immerhin noch stolze 2,44 Milliarden Euro. Dem gegenüber steht ein gegenwärtiger Börsenwert von unter 400 Millionen Euro.

Darüber hinaus und das ist besonders wichtig: Steinhoff konnte in den ersten sechs Monaten des Fiskaljahres trotz aller Widrigkeiten ein positives „Sustainable EBITDA“ in Höhe von 340 Millionen Euro verbuchen. Und: Die Mehrheit der operativen Einheiten verdiente im Berichtszeitraum Geld.

Mit dieser operativen Basis dürfte dem Steinhoff-Konzern die Sanierung gelingen. Immer mehr Gläubiger haben zuletzt ihre Unterstützung erklärt. Es sollte somit nur noch eine Frage der Zeit sein, bis diejenigen, die den Steinhoff-Kurs seit längerem kontrollieren, die Leinen lösen müssen.

Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien der hier besprochenen Unternehmen und hat die Absicht, diese – auch kurzfristig – zu veräußern und könnte dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Bitte beachten Sie unseren vollständigen Haftungsausschluss.