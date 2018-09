Steinhoff: Potenzielles Problem!

Die Steinhoff International Holdings (kurz „Steinhoff“) hat zu den Ergebnissen des Gläubigertreffens in London nichts mitgeteilt – dafür gab es andere Neuigkeiten vom Unternehmen. Hier der Stand der Dinge dazu von einem Nicht-Juristen sinngemäß zusammengefasst: Und zwar entschied ein Gericht in Amsterdam, dass Klagen gegen Steinhoff in den Niederlanden zugelassen werden. Damit gab das Gericht einer niederländischen Aktionärsvereinigung („Vereniging van Effectenbezitters“ ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.