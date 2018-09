Steinhoff: Personalia im Blick!

Es ist ja nicht so, dass die Steinhoff International Holdings (kurz „Steinhoff“) nichts von sich hören lässt. Im Gegenteil – Meldungen von Unternehmensseite gibt es so einige. Manchmal stellt sich eher die Frage, was der Erkenntnisgewinn einiger Mitteilungen ist. So teilte Steinhoff zu Wochenbeginn mit, dass man auf Empfehlung des Supervisory Boards einen neuen Sekretär eingestellt habe. Und zwar soll es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.