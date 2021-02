Steinhoff – Die Party beginnt!

Steinhoff-Aktionäre dürften heute vor Freude durch die Decke gehen. Derzeit liegt die Aktie bereits mit rund sechs Prozent im Plus. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 0,11 EUR hingelegt werden. Ist der Weg nach oben dadurch nun frei oder woraus sollten Anleger jetzt besonders achten?

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund achtunddreißig Prozent. Bei 0,16 EUR liegt dieses Hoch. Wir erleben hier also einen echten Börsenkrimi.

Langfristig orientierte Anleger erhalten zusätzlich Rückendeckung von der 200-Tage-Linie. Von dieser Warte aus sind nämlich steigende Kurse zu erwarten, da der Indikator bei 0,06 EUR verläuft. Damit gewinnen die Trends durch den heutigen Tag abermals kräftig an Fahrt.

