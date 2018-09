Steinhoff: Neue Präsentation!

Am Mittwoch war die Steinhoff International Holdings („Steinhoff“) ins südafrikanische Parlament eingeladen, um dort vor Parlamentariern ein Update zu geben im Hinblick auf die Fortschritte, die das Unternehmen seit Anfang 2018 geschafft hat. In der Meldung von Steinhoff dazu war von einer Einladung („has been invited“) die Rede – doch ob freiwillig oder nicht, interessant ist natürlich, was Steinhoff dort ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Michael Vaupel.