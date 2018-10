Steinhoff: Nebenbei gesagt!

Wer auf der Internetseite der Steinhoff International Holdings (kurz „Steinhoff“) den Geschäftsbericht sucht, findet a) den Geschäftsbericht 2017 wenig überraschend gar nicht, b) beim Geschäftsbericht 2016 findet sich zu Beginn der Hinweis „Information can no longer be relied on“, sinngemäß übersetzt: Diesen Informationen ist nicht länger zu trauen. Nun, bekanntlich sollen die Geschäftszahlen für das vorige Geschäftsjahr bis zum Jahresende 2018 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.