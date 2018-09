Steinhoff: Leichte Erholung – oder starker Trend?

In meiner letzten Analyse, vom Juni des Jahres, hatte ich für die Aktie von Steinhoff den Abverkauf bis in den Bereich von 0.06 € (0.62 Retracement; mittlerer Chart) prognostiziert. Ganz so tief ist der Trend nicht verlaufen, wenngleich dieses Ziel regeltechnisch immer noch aktuell ist. Dennoch habe ich mein Szenario umgestellt, haben sich die mittelfristigen Avancen meiner Lesart folgend etwas verbessert. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.