Steinhoff: Kurssprung!

Liebe Leser,

rund ein Drittel legte die Aktie von Steinhoff International Holdings (kurz „Steinhoff“) am Mittwoch zu: +33,65% auf 0,465 Euro hieß es am Ende des Xetra-Handels. Doch hatte es Neuigkeiten von Steinhoff gegeben? Keineswegs! Stand der Dinge ist die Meldung des Unternehmens vom 2. Januar, derzufolge so bald wie möglich die Geschäftszahlen veröffentlicht werden sollen. Zudem müssen auch die vorigen Geschäftszahlen überarbeitet werden. Doch in welchem Umfang es Unregelmäßigkeiten gegeben hat, das ist weiterhin unklar. Insofern gibt es aus fundamentalen Gesichtspunkten derzeit keine Klarheit in Bezug darauf, ob die Aktie unter- oder überwertet ist.

Steinhoff: Der Spekulation Tür und Tor geöffnet

Aber gerade das öffnet natürlich der Spekulation Tür und Tor. Investoren sollten vielleicht beachten, dass die Rating Agentur Moodys Investors Service zuletzt das Rating für Steinhoff auf Caa1 gesenkt hatte – und das Unternehmen bleibe unter Beobachtung im Hinblick auf weitere Herabstufungen. Das klingt natürlich nicht gut – andererseits klingt es auch danach, als ob Moodys selbst gerne zusätzliche Informationen hätte, wie die anderen Investoren auch. Die Frage ist natürlich, wie viel im Kurs der Aktie bereits „drin“ ist. Insofern heißt es weiter Warten auf die Geschäftszahlen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.