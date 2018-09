Steinhoff: Kurs zeigt sich relativ unbeeindruckt!

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

Wer gedacht hatte, dass das jüngste Treffen von Steinhoff International Holdings (kurz „Steinhoff“) in London mit Gläubigern den Kurs der Aktie deutlich beflügeln könnte, der hat bisher falsch gelegen. Denn die Steinhoff-Aktie zeigte sich wenig beeindruckt und blieb seitdem in einem für dieses Papier eher engen Korridor von ca. 0,14 bis ca. 0,155 Euro. Nun, Steinhoff hielt sich auch bedeckt, was ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.