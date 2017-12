Steinhoff: Keine falschen Hoffnungen!

Liebe Leser,

die Steinhoff-Aktie hat vor Weihnachten ein Zeichen gesetzt, das man als Anleger nicht übersehen sollten. Der Wert verlor noch einmal 2 % und startet in der neuen Woche mit einem Malus, der sogar zu einem absoluten Crash führen könnte, meinen jedenfalls charttechnisch versierte Analysten. Der Wert ist nach Meinung langfristig orientierter Chartanalysten nunmehr in einem sehr massiven Abwärtstrend gefangen, so die aktuelle Einschätzung. Konkret: Am Freitag war es auf 0,30 Euro nach unten gegangen. Der absolute Verlust beschränkte sich auf 0,01 Euro, also quasi „nichts“. Dennoch sieht es nicht gut aus. Die Aktie hat binnen Wochenfrist 45 % an Wert verloren und in einem Monat sogar mehr als 90 % abgegeben. Die aktuell erreichten Kurse sind ganz nah am Allzeittief von 0,29 Euro.

Zudem sind die Kurse nach oben hin gedeckelt. Es gibt keinerlei Anlaufpunkte, die ein Comeback in Aussicht stellen würden. Unter dem Strich sieht es also nach weiter fallenden Notierungen aus. Wirtschaftlich bedeutende weitere Nachrichten konnten ebenfalls nicht registriert werden. Insofern dürfte sich die Stimmung in den Bankhäusern noch nicht geändert haben. Nach Meinung der Bankanalysten ist der Wert allerdings eine „Halte“-Empfehlung. 10 % wollen verkaufen, 5 % kaufen, gleich 85 % halten derzeit.

Technische Analysten: Deutlicher Trend

Die technischen Analysten schließen sich ebenso der Auffassung ihrer charttechnischen Kollegen an. Gleich alle Trendpfeile sind deutlich nach unten gerichtet. Die Distanz zum wichtigen GD200 beläuft sich nun auf fast 1.200 %. Ein Comeback nach oben ist aus dieser Sicht eigentlich vollkommen auszuschließen. Insofern herrscht ein deutliches Verkaufssignal vor, das selbst bei Kursgewinnen nicht unterschätzt werden sollte. Erst bei 1,53 Euro wäre eine minimale Wende zu erwarten – und selbst dies ist zu weit entfernt.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.