Steinhoff: Die Käufer werden wieder etwas mutiger!

Die Steinhoff-Aktie ist alles andere als ein normales Investment. Wer jetzt in diesen Wert einsteigt, setzt darauf, dass das Unternehmen langfristig überlebt und in den aktuellen Verhandlungen mit den Kreditgebern nicht von diesen fallengelassen wird. Investiert wird also nicht aufgrund von guten Fundamentaldaten oder einem klaren charttechnischen Kaufsignal, sondern im Grunde nur nach dem Prinzip Hoffnung.

Eine Hoffnung muss nicht grundlos sein. Die entscheidende Frage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.