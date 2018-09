Steinhoff: Die Käufer greifen wieder an!

Die Steinhoff-Aktie pendelt seit rund zehn Wochen um die 50-Tagelinie und aus einer größeren Distanz sieht es so aus, als würde der Kurs immer mehr zur Ruhe kommen. Die steile Abwärtsbewegung des Frühjahrs ist in den Sommermonaten in eine zähe Seitwärtsbewegung übergegangen.

In der kurzfristigen Einstellung wird deutlich, dass der Ende August vollzogene steile Anstieg auf 0,183 Euro immer noch das Maß aller ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.