Steinhoff: Jetzt geht es wohl dem Ende entgegen!

Liebe Leser,

die Aktie von Steinhoff ist nun noch einmal deutlich schwächer geworden. Charttechniker hatten bereits darauf hingewiesen, dass das Ende naht. Nun sieht es so aus, als würde es sehr schnell gehen. Am Dienstag verlor die Aktie weitere 6 % an Wert. Die Aussichten sind düster. Die Aktie erreichte damit den tiefsten Punkt der Unternehmensgeschichte. Ist das der Ausverkauf? Charttechniker meinen, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.