Steinhoff: Jetzt brechen alle Dämme!

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

Liebe Leser,

Steinhoff schlägt nun den Weg ein, den wir an dieser Stelle schon mehrfach prognostiziert hatten. Das Unternehmen kann den Abwärtstrend aus charttechnischer Sicht nicht mehr aufhalten und beginnt in Richtung „0“ Euro zu schlittern. Am Montag könnte der Sargnagel herausgeholt worden sein. Im Einzelnen: Die Aktie gab noch einmal 4 % nach und erreichte den tiefsten Stand aller Zeiten. Das ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.