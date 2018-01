Steinhoff: Ist diese Rallye belastbar?

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

sie zieht das Interesse der Anleger auf sich wie der Honig die Bienen. Doch was ist wirklich dran an der allgemeinen Aufregung um die Steinhoff-Aktie? Nun gut, bei wohl kaum einer anderen Aktie sind derzeit in so kurzer Zeit so hohe Kursgewinne zu verbuchen wie bei dem angeschlagenen Möbelhaus. Wer am Mittwoch mutig kaufte, sah sein Investment quasi über Nacht um gut 20 Prozent steigen.

Das macht selbstverständlich Lust auf mehr. Wer will es den Anlegern verdenken. Doch ob der Kurs am nächsten Donnerstag noch immer da steht, wo er heute notiert, weitere 20 oder 30 Prozent angestiegen ist oder sich halbiert hat, das kann im Grunde niemand verlässlich vorhersagen und möglicherweise gibt es nicht einmal bei Steinhoff selbst jemanden, der zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Frage nach dem wahren Firmenwert angemessen beantworten kann.

Die Aktie wird weiterhin durch Nachrichten, Gerüchte und Hoffnung getrieben. Der nächste Forenbeitrag kann über die kurzfristige Entwicklung des Aktienkurses und damit über Gewinn oder Verlust entscheiden. Damit ist die Aktie für einen Anleger eigentlich gar nicht richtig zu greifen – zumindest nicht mit den klassischen Mitteln der Charttechnik oder der Fundamentalanalyse.

Die fundamentale Analyse versagt, weil die früher vorgelegten Bilanzen nicht stimmen und die Charttechnik ist auch nur von begrenzter Aussagekraft, weil schon die nächste Nachricht aus dem Unternehmen Trends, Unterstützungen und Widerstände in Luft auflösen kann. Trotzdem verlangt die aktuelle Rallye nach einer Einschätzung. Sie kann nur auf der Basis der Charttechnik erfolgen, ungeachtet der Bauchschmerzen, die dabei vor dem gegebenen Hintergrund zwangsläufig aufkommen müssen.

Die jüngste Rallye folgt auf eine längere Stabilisierungsphase, die das Ende eines höchst dynamischen Abwärtstrends markiert. Es riecht ein wenig nach Trendwende, wobei die Börsianer sich dabei mal wieder ausgesprochen voreilig zeigen und die entscheidenden Nachrichten aus dem Unternehmen gar nicht erst abwarten.

Charttechnische Analyse: Wo liegen die nächsten Widerstände?

Auf ihrem weiteren Weg zurück zu alter Stärke erwarten die Steinhoff-Aktie zwischen 66 und 67 Cent und dann wieder bei 85 Cent Widerstände, die überwunden werden müssen. Gelingt dies, könnte in einem nächsten Schritt die Strecke bis zur Unterkante des Gaps, das am Tag der Bekanntgabe der bilanziellen Ungereimtheiten gerissen wurde, in Angriff genommen werden. Sie liegt bei 1,44 Euro.

So weit die kurzfristig positiven Aussichten. Kommt es aber anders und die Aktie fällt wieder unter 45 Cent zurück, müssen weitere Abgaben bis 38 Cent, vielleicht sogar bis 33 oder 32 Cent einkalkuliert werden. Findet die Aktie auch hier keinen Halt, dürfte sehr schnell das Allzeittief bei 24,8 Cents getestet werden.

Mit anderen Worten: Möglich ist bei Steinhoff weiterhin so ziemlich alles, von einer Kursvervielfachung bis hin zur Insolvenz.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.