Steinhoff Investment-Aktie: Wird der Kurs hier drehen?

Steinhoff Investment-Aktie: nachdem der Widerstandsbereich von rund 0,15 EUR erreicht wurde, setzte eine größere Konsolidierung ein. Die 0,15 EUR Marke repräsentiert ein vorangegangenes Hoch aus dem Jahre 2019. In der Regel sind solch alte Hochpunkte nicht ganz so leicht zu durchbrechen. Das ist auch an diesem Beispiel zu sehen. Dennoch darf gesagt werden, dass sich auf diese Zone Druck aufbaut.

