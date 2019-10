Steinhoff Investment Aktie: Der Schock greift um sich!

Steinhoff ist auch am Dienstag nicht aus dem Schock-Zustand gekommen. Der Wert hat in den ersten Handelsstunden einen Abschlag von gut 2,4 % erlitten. Dies wiederum begründet nun in den Augen von Chartanalysten und auch den technischen Analysten noch nicht die Annahme einer katastrophalen Kursentwicklung. Dennoch zeigen sich die Notierungen in einer unverändert schwachen Verfassung.

Steinhoff: Wo bleibt die Hoffnung

