Steinhoff Investment-Aktie: Kurse geben nach!

Kürzlich wurde bei der Steinhoff Investment-Aktie die Jahreshauptversammlung abgehalten. Seitdem geben die Kurse leicht nach. Aus charttechnischer Sicht ist das auch kein Wunder, denn aktuell befindet sich Steinhoff an einem langfristigen Widerstandsbereich. Schon im Jahr 2018 und 2019 kam es zu Hochpunkten in dieser Kurszone. Auch im Jahre 2020 kam es mit 0,125 fast in diesem Bereich zu einem Drehen des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung