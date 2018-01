Steinhoff International: Die Rettung naht!

Lieber Leser,

größter Gewinner im MDAX war gestern die Aktie der Steinhoff International Holdings mit einem Kursplus von über +20%. Dabei gab es weitere Hiobsbotschaften, denn jetzt muss nach dem CEO auch noch der CFO seinen Hut nehmen.

Tochtergesellschaft darf Kreditlinie behalten

Allerdings hatte bereits die kürzliche Meldung, dass Steinhoff auch seine Bilanz für 2015 revidieren muss, nicht mehr für neuen Abgabedruck gesorgt. Damit war und ist klar, dass sich schlechte News nicht mehr auf die Kursentwicklung auswirken und somit wohl der Boden gefunden worden ist. Zudem gab es gestern jedoch, neben der eher schlechten Nachricht des Abgangs des Finanzchefs, auch noch eine gute Nachricht.

Denn wie bekannt wurde, darf die Tochtergesellschaft Pepkor Europe ihre Kreditlinie über 180 Mio. Britische Pfund (gut 200 Mio. Euro) behalten. Dies ist m.E. ein weiteres Indiz dafür, dass die Banken dem angeschlagenen Konzern wohl nicht die Kredite kündigen. Sollte Steinhoff das tatsächlich vermeiden können, wäre zumindest eine Insolvenz vom Tisch, so dass sich die Aktie mittelfristig wieder deutlich erholen könnte.

Die Frage ist, welche Kröte Steinhoff noch schlucken muss?

Um es ganz klar zu formulieren, Steinhoff steht derzeit zwar mit knapp 11 Mrd. Euro bei seinen Gläubigern, in erster Linie also den Banken, in der Kreide. Allerdings ist das operative Geschäft grundsätzlich gesund und wirft hohe Gewinne ab. Darüber hinaus verfügt der Konzern über genügend werthaltige Assets, die er zu Geld machen und somit seine Schulden bedienen kann. Aber…

Und das ist das große Aber. Die Banken sind derzeit natürlich in der besseren Verhandlungsposition. Daher könnten sie verlangen, dass Steinhoff zumindest einen Teil der Schulden via Debt-to-Equity Swap in Eigenkapital umwandelt. Denn so wären sie bei Steinhoff beteiligt und hätten auch mehr Einblick in den Konzern. Das Problem dabei ist jedoch, dass damit die Altaktionäre verwässert werden, was eine Kurserholung erschweren würde. Trotz der zuletzt deutlich verbesserten Aussichten bleibt die Aktie daher ein heißes Eisen – aber nicht unattraktiv!

