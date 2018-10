Steinhoff International Holdings: Keine neuen Nachrichten

Im Fall von Steinhoff International Holdings war zuletzt eine wichtige Fristverlängerung im Insolvenzverfahren erreicht worden. Da auf diese Weise die Chancen auf eine Konsolidierung leicht verbessert wurden, wuchs das Interesse der Investoren am Papier. Dies schlug sich nicht zuletzt in einem stark gesteigerten Handelsvolumen nieder. Diese Effekte scheinen von kurzer Dauer gewesen zu sein, wie etwa die Performance am Freitag deutlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.