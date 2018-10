Steinhoff International Holdings: Jüngste Meldungen ohne Wirkung

Die Steinhoff International Holdings hatte in der vergangenen Woche einen Gläubigerschutz angekündigt. Während zunächst die Hoffnung keimte, es könnte sich um einen wahren Befreiungsschlag im Insolvenzverfahren handeln, kehrte nun wieder eine nüchterne Stimmung ein. Denn der Schwung, den der Freitag der vergangenen Handelswoche in sich trug, konnte nicht bis in die neue Woche erhalten werden.

Steinhoff International Holdings: Weiteres Minus zum Auftakt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.