Steinhoff International Holdings: Befreiung am Mittwoch

Die Aktie der Steinhoff International Holdings war zuletzt in die gefährliche Zone gerutscht. Deutliche Kursgewinne, die sich bereits am Mittwochmorgen angebahnt hatten, konnten den Titel letztlich aus dieser schwierigen Lage befreien. Insgesamt ging es an den hiesigen Börsen um mehr als sechs Prozent nach oben. Die wichtige Marke von 0,10 Euro wurde damit überschritten. Zuletzt war das Papier um 0,1046 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.