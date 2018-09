Steinhoff International Holdings Aktie unverändert am Donnerstag

Am Donnerstag trat die Aktie von Steinhoff International Holdings erneut auf der Stelle. Den gesamten Handelstag über fehlte es an eindeutigen Impulsen, die für Kursgewinne hätten sorgen können. Stattdessen notierte die Aktie am Abend praktisch unverändert bei 0,1470 Euro. Nun ist es denkbar, dass sich die Seitwärtsbewegung auch in den kommenden Jahren fortsetzt. Analysten sind mit ihren Prognosen derzeit eher zurückhaltend.

Ein Beitrag von Robert Sasse.