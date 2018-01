Steinhoff International: EZB verursacht kurzfristigen Ausverkauf!

Lieber Leser,

die Aktie des angeschlagenen Ikea-Konkurrenten Steinhoff International bleibt derzeit für Hardcore Daytrader erste Wahl. Denn solche Daytrader brauchen Volatilität – und davon bietet die Aktie zurzeit mehr als genug!

EZB sorgt für heutigen Kursrutsch

Gestern beispielsweise ging es mal wieder um mehr als -10% nach unten. Grund hierfür war eine Meldung, die die Anteilseigner am späten Nachmittag erreichte. Denn wie bekannt wurde, hat sich die EZB von ihren Steinhoff-Anleihen getrennt. Kein Wunder, dass da der ein oder andere Kleinanleger die Nerven verloren hat. Wenn schon die EZB nicht mehr an Steinhoff zu glauben scheint, dann muss doch das Ende nah sein. Oder?

Nun, ich denke nicht, dass man diese Nachricht in diesem Sinne interpretieren sollte. Denn die EZB dürfte die Anleihen aus anderen, eher technischen Gründen, veräußert haben. So hatte sich die EZB im Rahmen ihres Anleihekaufprogramms bestimmte Regeln selbst auferlegt. Und nach den Entwicklungen bei Steinhoff seit Anfang Dezember erfüllten die Steinhoff-Anleihen diese Regeln einfach nicht mehr. Da die EZB zudem nicht in reiner Gewinnerzielungsabsicht handelt, hat man sich nun eben mit großen Verlusten aus dieser Anleihe verabschiedet.

Handeln der EZB für die Aktie weitestgehend irrelevant!

Insofern muss man den gestrigen Handelstag schon fast positiv werten. Obwohl sich die EZB aus der Anleihe verabschiedet hat, was ja auf den ersten Blick wie ein Vertrauensentzug der Zentralbank ausschaut, verliert die Aktie „nur“ rund -10%. Und das, obwohl sie sich zuletzt ja innerhalb weniger Tage mehr als verdoppelt hatte. Da hätte man durchaus auch einen etwas heftigeren Rücksetzer erwarten können.

Generell halte ich jedoch das Handeln der EZB für die weitere Entwicklung der Aktie für weitestgehend irrelevant. Nachdem die EZB die Anleihen verkauft hat, können von dieser Seite ohnehin keine weiteren Hiobsbotschaften mehr kommen. Und ob die Aktie in Richtung 0,00 Euro fällt oder in Richtung 1,00 Euro oder gar 1,50 Euro steigt, liegt an den Verhandlungen des Managements mit den kreditgebenden Banken. Senken diese den Daumen, droht das Aus. Heben sie ihn dagegen, winken deutlich höhere Kurse. Amerikaner nennen so was: “Do or Die”.

Ein Beitrag von Sascha Huber.